Emiliano, ‘Governo ripari a spostamento Forum Zes da Bari a Dubai’

Il Forum mondiale delle Zes “è un evento straordinario che si sarebbe dovuto svolgere in Puglia nel 2024 per riunire tutte le Zes del mondo per parlare di turismo, investimenti, industria, scambi commerciali, politiche istituzionali. In un momento di crisi del trasporto su nave, sarebbe stato utile interloquire con tutti i soggetti interessati” e invece è stato spostato a Dubai e “aver perso questa occasione è un fatto gravissimo. Mi auguro che in collaborazione con il governo italiano si trovi una soluzione”.

Lo ha detto Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, in collegamento da Bruxelles intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dello stand pugliese alla Bit di Milano, commentando la notizia sullo spostamento da Bari a Dubai della sede del Forum mondiale delle Zes.

