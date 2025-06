Emiliano: “Confido nella giustizia e in Alessandro Delli Noci”

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso piena fiducia nella magistratura e nell’operato dell’assessore regionale Alessandro Delli Noci, coinvolto in un’indagine della Procura della Repubblica di Lecce, che ha richiesto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.

“Abbiamo fiducia nella giustizia e abbiamo fiducia in Alessandro Delli Noci”, ha dichiarato Emiliano. “Aspettiamo di conoscere gli atti processuali e la sua difesa”, ha aggiunto il governatore, sottolineando l’importanza delle indagini giudiziarie per l’accertamento della verità. “Le procedure giudiziarie sono necessarie per conoscere la verità e auspichiamo che arrivino a conclusioni certe nel tempo più breve possibile”, ha concluso.

L’inchiesta, ancora in fase istruttoria, verte su presunte irregolarità nella gestione dei fondi pubblici destinati alle piccole e medie imprese attraverso i Programmi integrati di agevolazione (Pia).

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author