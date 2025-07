Inchiesta Delli Noci, Emiliano attacca Procura Lecce: “Leggo le carte e mi faccio la mia idea”

Un nuovo affondo contro la Procura di Lecce arriva direttamente da Michele Emiliano, che durante un intervento pubblico a Monopoli, ha espresso forti perplessità sull’inchiesta che ha coinvolto l’ex assessore regionale Alessandro Delli Noci, dimessosi dopo essere finito sotto indagine per presunta corruzione.

Nel corso del suo discorso, Emiliano ha difeso con forza l’operato della propria squadra di governo, sottolineando la scelta di agire sempre “controvento” rispetto al conformismo politico e alle pressioni esterne. “Siamo un gruppo dirigente che non ha mai avuto paura di andare controcorrente, anche quando tutti sembravano voler inseguire il clamore del momento”, ha dichiarato con tono deciso.

Particolarmente critico nei confronti della magistratura leccese, Emiliano ha messo in discussione l’impatto che certe inchieste hanno sulla vita politica, spesso con esiti clamorosi iniziali che non sempre trovano conferma in fase processuale. “Ci sono indagini che creano un’enorme eco mediatica e producono danni politici profondi, per poi concludersi con archiviazioni o assoluzioni”, ha affermato.

Il governatore non ha nascosto di aver più volte scelto di non lasciarsi influenzare da atti giudiziari che, a suo avviso, non avevano reale consistenza. Parlando direttamente a Claudio Stefanazzi, ex capo di gabinetto e oggi deputato del Partito Democratico, ha detto: “Quante volte ho deciso di non dare peso a un’inchiesta dopo aver letto personalmente le carte e aver capito che non c’erano elementi solidi?”

Un metodo di analisi autonoma che Emiliano rivendica con fierezza, considerandolo parte integrante del suo ruolo istituzionale e segno di responsabilità verso i suoi collaboratori. “Io mi studio gli atti, non mi faccio trascinare dal clamore mediatico”, ha insistito, quasi a voler riaffermare una distanza tra giustizia e giustizialismo.

Le sue parole si inseriscono in un contesto politico e giudiziario delicato per la Puglia, dove il rapporto tra magistratura e amministrazione pubblica è tornato sotto i riflettori dopo l’ondata di indagini che ha colpito anche nomi di primo piano della giunta regionale. Ma Emiliano, ancora una volta, sceglie di marcare il confine: “La responsabilità politica non può essere dettata da un avviso di garanzia”.

