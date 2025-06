Emiliano: “Delli Noci innocente, non ha commesso reati”

Il presidente della Puglia difende l’ex assessore dopo le dimissioni: “Ha fatto crescere una regione che gli deve molto”

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha commentato pubblicamente le dimissioni di Alessandro Delli Noci, coinvolto nell’inchiesta della Procura di Lecce su una presunta rete di influenze politico-imprenditoriali. Delli Noci ha rinunciato ai propri incarichi istituzionali per difendersi dalle accuse, formalizzando il passo indietro nelle scorse ore.

“Alessandro Delli Noci mi ha comunicato la sua volontà di dimettersi da ogni carica per poter difendere se stesso, la sua famiglia e la Regione Puglia da tutte le accuse che gli sono state rivolte”, ha dichiarato Emiliano ringraziando l’ex assessore per il lavoro svolto.

Il governatore ha sottolineato i risultati ottenuti da Delli Noci nella gestione delle deleghe allo sviluppo economico: “Lo ringrazio per il magnifico lavoro che ha fatto, aiutando l’economia pugliese a diventare la migliore d’Italia negli ultimi anni per tasso di crescita del PIL e per capacità di attrazione degli investimenti”.

“Gli auguro di trovare al più presto un giudice che riconosca quello che tutti noi che abbiamo lavorato al suo fianco sappiamo benissimo, e cioè che non ha commesso alcun reato”, ha concluso Emiliano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author