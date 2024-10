Emiliano conferma: ‘Non mi ricandido, spazio ai nuovi’

“Nessun ripensamento, spazio ai giovani. La mia è esclusivamente una scelta politica. Non mi ricandido perchè non sono più giovanissimo e preferisco lasciare spazio ad altri quando sono ancora perfettamente lucido”. Michele Emiliano a margine della festa per gli 80 anni di Confindustria Brindisi conferma la scelta di non ricandidarsi alla presidenze della Regione Puglia.

