Emiliano: “Col M5S a Taranto avremmo vinto al primo turno”

Il governatore della Puglia: “Persa un’occasione a causa di tatticismi che tra alleati non servono. Ora uniti per sostenere Bitetti”

“La politica romana non ha la sincerità, la genuinità e il cuore che noi in Puglia abbiamo messo alla base delle nostre azioni”. A dichiararlo è Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, a proposito delle alleanze politiche in vista del ballottaggio a Taranto.

Il governatore ha espresso rammarico per la mancata alleanza iniziale tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle: “Se noi fossimo andati insieme dal primo momento, a Taranto avremmo già vinto le elezioni”, ha affermato Emiliano che ha criticato l’atteggiamento tattico giudicandolo “una scelta sbagliata”.

L’invito è chiaro: sostenere Piero Bitetti, candidato al ballottaggio per il centrosinistra e i movimenti civici. “Umanamente Bitetti merita il sostegno di tutto il fronte progressista e mi auguro ce l’abbia. Non voglio essere un ostacolo, ognuno ha il diritto di fare come vuole, però il tatticismo lo vedo sempre nei confronti dell’avversario, non all’interno delle stesse coalizioni”.

Secondo Emiliano, solo attraverso “lealtà, trasparenza e parlare chiaro” è possibile costruire alleanze solide ed efficaci. Il governatore ha ribadito la necessità di coesione tra le forze progressiste criticando ogni logica di calcolo politico che rischia di compromettere risultati importanti per il territorio.

