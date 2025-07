Emiliano attacca l’inchiesta, la magistratura risponde: “Parole inopportune”. I legali di Delli Noci: “Confronto solo nelle sedi proprie”

Il confronto tra politica e magistratura si infiamma dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che da Monopoli ha definito “smontata” e “morta” l’inchiesta a carico dell’ex assessore regionale Alessandro Delli Noci, coinvolto in un’indagine della Procura di Lecce per presunta corruzione legata ad appalti e favori.

Le parole del governatore, ex magistrato, hanno scatenato la reazione della Giunta Distrettuale dell’Associazione Nazionale Magistrati di Lecce, che ha espresso “sconcerto” per il giudizio pubblico formulato su un’indagine ancora in corso. “Tali affermazioni – si legge nel comunicato dell’ANM – destano stupore, perché fondate su un provvedimento del quale non sono ancora note le motivazioni”. I magistrati sottolineano che il rispetto del principio di separazione dei poteri impone di evitare “giudizi sommari” e interferenze sull’operato della magistratura requirente.

A gettare acqua sul fuoco e a riportare l’attenzione sulle dinamiche processuali sono gli avvocati di Delli Noci, Giuseppe Fornari e Luigi Covella, che, contattati per un commento, hanno così risposto alle parole del presidente Emiliano:

“Il Presidente Emiliano ha esperienza (da Magistrato e da politico navigato) per poter esprimere il suo giudizio liberamente e su questo non abbiamo alcun commento da fare e, d’altra parte, la legittima opinione sui contenuti di un’indagine non equivale a un giudizio su ruolo e funzione della magistratura requirente.

Dal canto nostro, in perfetta sintonia con il nostro assistito, abbiamo tenuto e continueremo ad avere lo stesso atteggiamento di rispetto verso il lavoro di ciascuno rimandando alle sedi proprie ogni confronto.

Rimaniamo certi della estraneità di Alessandro Delli Noci a tutti i fatti di reato che gli vengono contestati che confuteremo nelle sedi proprie in un confronto dialettico, franco ma sempre rispettoso dei nostri contraddittori processuali”.

Un intervento che, pur difendendo la legittimità del commento politico, riafferma la centralità del processo e il rispetto per i magistrati titolari del fascicolo.

La vicenda resta dunque incandescente, tanto sul piano giudiziario quanto su quello politico. E mentre il Riesame ha alleggerito alcune delle misure cautelari, restano in piedi le ipotesi di reato. La battaglia – come ricordano anche i difensori – si giocherà tutta nelle aule di giustizia.

