Emiliano: ‘Approvazione Just transition fund è svolta per Taranto’

Taranto compie un passo decisivo verso la transizione ecologica. Il dipartimento per le Politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri ha approvato il Piano esecutivo regionale per la provincia, garantendo investimenti per quasi un miliardo di euro.

“Una notizia positiva per tutta la provincia e i cittadini”, ha commentato Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, sottolineando che le risorse saranno fondamentali per accompagnare la decarbonizzazione del territorio e promuovere interventi concreti. “Ci abbiamo sempre creduto – ha aggiunto –, lavorando per una transizione economica, energetica e sociale fin da quando abbiamo annunciato la decarbonizzazione dello stabilimento siderurgico”.

Il piano prevede un investimento iniziale di 750,8 milioni di euro, destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, allo sviluppo della filiera dell’idrogeno, al sostegno alla ricerca e innovazione, alla diversificazione economica e produttiva, al potenziamento delle infrastrutture sociali e alla formazione per lavoratori e giovani.

“L’approvazione rappresenta un passo concreto verso la riqualificazione e lo sviluppo sostenibile di Taranto”, ha dichiarato Alessandro Delli Noci, assessore regionale allo Sviluppo economico, evidenziando l’impatto positivo sulle opportunità occupazionali e sulla tutela ambientale.

“Ora servirà l’impegno di tutti per raggiungere il risultato”, ha concluso Mattia Giorno, consigliere del presidente Emiliano per l’area di Taranto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author