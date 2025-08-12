Emiliano: al Mimit per accordo ex Ilva, non per fare finta

Roma – L’incontro al Mimit è in corso. Sul tavolo le soluzioni ci sono per Taranto come sottolineato dal Ministro Adolfo Urso che nonostante la pausa estiva spinge per un accordo che soddisfi la città e i lavoratori. Lo stesso Presidente della Regione Puglia, unico in presenza insieme ad una folta delegazione di tecnici ha sottolineato entrando a palazzo piacentini che siamo qui per trovare un accordo ma anche perche’ il sindaco di Taranto ha chiesto questa data per un ulteriore confronto. “Sono contento che sia pure in videoconferenza, parteciperà”. Il primo cittadino di Taranto di fatto ha confermato che non avrebbe messo nessuna firma su quell’accordo. Decisione che lo ha spinto a non partecipare in presenza all’incontro romano.

“Tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini, salvaguardare i posti di lavoro, chiudere l’area a caldo entro cinque anni” sono e restano le priorità scritte nero su bianco nella lettera indirizzata al Ministro che ha ribadito più volte che è l’ora della responsabilità. La decarbonizzazione resta una priorità scritta anche nel nuovo bando di gara per la vendita dello stabilimento siderurgico. Al termine della riunione, il ministro incontrerà sindacati e associazioni di imprese, locali e nazionali, in videoconferenza per aggiornarli sull’esito dell’incontro e il programma di ripresa produttiva degli impianti di ex ilva

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author