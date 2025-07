Emiliano: “Abbiamo un candidato unitario per la Regione Puglia”

“Speriamo di annunciarlo presto anche perché vogliamo celebrare i 25 anni di governo del Centrosinistra”

“In questa fase devo parlare il meno possibile”. Con questa premessa, Michele Emiliani, presidente della Regione Puglia, ormai prossimo alla conclusione del suo mandato, ha risposto alle domande dei cronisti dietro il palco de Il Libro Possibile, il festival sostenuto da Pirelli in corso a Polignano a Mare.

Nel commentare il futuro politico del Centrosinistra in Puglia, Emiliano ha rivelato: “Abbiamo un candidato unitario per la Regione e ci auguriamo di poterlo presentare quanto prima, per iniziare una campagna elettorale che ci porti a celebrare 25 anni di governo del centrosinistra in Puglia, così come è avvenuto per il Comune di Bari. Un traguardo che, anni fa, sembrava impossibile”.

Intervenuto in serata all’incontro “Il ruolo della politica in un mondo che cambia”, con Antonio Padellaro e Stefania Pinna, il governatore ha affrontato anche il tema della giustizia. “Oggi i magistrati si trovano a fare i conti con una certa sfiducia da parte dei cittadini, che spesso faticano a comprendere le loro decisioni. Tuttavia, va ricordato che senza di loro non avremmo potuto contrastare il terrorismo, la grande corruzione, le stragi di mafia e le infiltrazioni criminali nell’economia, che oggi sono più che mai pericolose”, ha sottolineato.

Pur difendendo il ruolo della magistratura, Emiliano ha invitato alla prudenza: “I magistrati devono comunque agire con maggiore cautela, anche alla luce del numero crescente di assoluzioni in processi che, in alcuni casi, si sono rivelati piuttosto forzati”. A tal proposito, ha fatto riferimento anche alla sua esperienza personale: “Molti dei miei collaboratori sono stati assolti, uno dopo l’altro. Abbiamo scelto di non parlare per vent’anni, e oggi accogliamo ogni assoluzione con soddisfazione”.

Il governatore ha infine ricordato il peso umano e politico di un lungo periodo sotto esame: “Abbiamo sofferto molto, anche perché qualcuno ha ipotizzato l’esistenza di un cosiddetto ‘sistema Emiliano’, che in realtà non è mai esistito. La magistratura lo sta accertando. È stato difficile accettarlo, ma abbiamo sempre scelto il silenzio e il rispetto delle istituzioni”.

