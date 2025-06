Emiliano a Matera: “M5S e progressisti sostengano Cifarelli”

In vista del ballottaggio, il presidente della Puglia invita il Centrosinistra all’unità: “Superare le divisioni, altrimenti si rischia di perdere tutto

A pochi giorni dal ballottaggio dell’8 e 9 giugno a Matera, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha rivolto un appello al Movimento cinque stelle e alle forze progressiste affinché sostengano il candidato sindaco del centrosinistra Roberto Cifarelli. Quest’ultimo sfiderà il candidato del centrodestra Antonio Nicoletti per la guida della città dei Sassi.

“Abbiamo seguito dalla Puglia questa vicenda elettorale che ci ha un po’ sorpreso, ma fin da subito abbiamo sostenuto Roberto Cifarelli, che conosciamo per l’impegno profuso nel tempo per la sua città, la regione e il Partito Democratico, anche in momenti difficili” ha dichiarato Emiliano, evidenziando come Cifarelli sia stato punto di riferimento per il centrosinistra.

Il governatore pugliese ha rimarcato la necessità di superare le divisioni interne: “Divisi si perde e quando si perde non si riesce più a realizzare i propri programmi. Per questo faccio un appello all’unità di tutte le forze progressiste di Matera, compreso il Movimento cinque stelle e i suoi elettori, ricordando cosa accadde alle ultime politiche, quando la mancanza di alleanza ci ha penalizzato.”

Emiliano ha poi sottolineato che “attualmente governa una coalizione di centrodestra che ha raccolto solo il 44% dei voti; uniti avremmo potuto evitare, ad esempio, l’approvazione del decreto sicurezza diventato legge ieri.”

Rivolgendo lo sguardo al legame tra Puglia e Basilicata, Emiliano ha affermato che “Matera rappresenta un punto di riferimento ideale per i pugliesi; guardiamo a Matera e Potenza come città sorelle, con cui costruire il futuro delle nostre comunità.” A suo avviso, Cifarelli rappresenta “la persona più competente ed esperta che Matera potesse esprimere.”

Il presidente della Regione ha riconosciuto l’esistenza di tensioni interne al fronte progressista, ma ha invitato tutti a superare le divergenze locali in nome di un obiettivo comune: “Chiedo di mettere da parte le piccole beghe che potranno essere affrontate più avanti. Adesso è il momento di unirsi per dare a Matera un governo stabile, chiaro e competente.”

“Sono venuto qui con il cuore” ha concluso Emiliano, “mi sento responsabile di ciò che accadrà a Matera, città simbolo del Sud, e del destino comune della Puglia e della Basilicata. Serve lavorare insieme e farlo nel modo migliore.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author