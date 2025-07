Emiliano a Delli Noci: “Hasta la victoria! Giustizia farà il suo corso”

“Hasta la victoria! Fino all’assoluzione con fiducia nella giustizia”. Con queste parole, pubblicate sui social, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha espresso il proprio sostegno ad Alessandro Delli Noci, ex assessore allo Sviluppo Economico, coinvolto in un’inchiesta della Procura di Lecce per corruzione e gestione illecita di fondi pubblici.

Il GIP Angelo Zizzari, accogliendo la richiesta della Procura, ha deciso di non applicare alcuna misura cautelare nei confronti di Delli Noci, sottolineando però nella sua ordinanza (1.206 pagine) l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza.

Decisive, ai fini della decisione del giudice, sono state le dimissioni di Delli Noci, presentate il 12 giugno scorso, sia dalla carica di assessore sia da quella di consigliere regionale, nel corso dell’interrogatorio preventivo. Secondo il GIP, tale gesto ha reso “scarsamente rilevante la possibilità” di reiterazione del reato, riducendo così il rischio per la prosecuzione delle indagini.

Il post rilanciato da Emiliano era stato scritto dallo stesso Delli Noci, che si è detto fiducioso nel lavoro della magistratura e pronto a dimostrare la propria innocenza nel più breve tempo possibile.

