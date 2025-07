Emergenza vite, battezzata a Cellino la prima piantina resistente a Xylella Fastidiosa

Un brindisi al futuro della viticoltura salentina: sabato 12 luglio, nella splendida cornice di Villa Neviera a Cellino San Marco, si è tenuto il ‘Battesimo delle Primogenite’, ossia le prime piantine nate da incroci resistenti alla Xylella fastidiosa, il batterio che dal 2013 ha messo in ginocchio l’agricoltura del Salento. Promosso dall’Università del Salento, il progetto porta la firma della professoressa Laura Rustioni e del suo team.

Presentate per l’occasione le nuove varietà nate dall’unione tra Vitis vinifera e Vitis arizonica: un passo cruciale per la difesa del settore vitivinicolo, oggi minacciato dalla stessa emergenza che ha colpito gli ulivi. Non un convegno tecnico, ma una vera e propria cerimonia aperta a tutti: tra brindisi, musica e degustazioni. Un evento simbolico, in cui la ricerca ha incontrato il territorio, per costruire insieme un futuro più verde e più forte.

