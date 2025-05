Emergenza rifiuti, servono fototrappole

A dare l’idea della gravità ormai raggiunta dall’emergenza rifiuti in alcune aree del Salento è la circostanza che a presidiare l’incontro con i sindaci promosso dalla prefettura c’erano l’avvocato generale della Corte d’Appello Giovanni Gagliotta e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale Giuseppe Capoccia. Da mesi, e sin dai primi giorni del suo insediamento, il prefetto Natalino Manno cerca di mettere mano ad una situazione indecorosa quale l’abbandono dei rifiuti ovunque: nei pressi dei casolari abbandonati, nelle campagne, sulle strade provinciali, persino- come abbiamo documentato in precedenti servizi – all’interno di alcune aree residenziali. Indubbiamente esiste un problema di mancato controllo che però- è evidente- segue ad un livello di inciviltà ingiustificabile e incomprensibile.

Le isole ecologiche consentono ormai gratuitamente di disfarsi di rifiuti ingombranti e negli ultimi anni siamo

stati i omaggi da informazioni su come differenziare il resto. I sindaci del Salento hanno quasi chiuso la mappatura delle zone più a rischio ma è emersa, fanno sapere dalla Prefettura, la necessità di aumentare la dotazione di fototrappole. Appare infatti poco probabile pensare di poter garantire un controllo capillare del territorio con il personale delle polizie locali e delle forze dell’ordine: l’esiguità ben nota del numero si scontra con un territorio molto vasto. Anche lavorando in sinergia risulterebbe impossibile. Il prefetto ha comunicato la disponibilità di Regione Puglia a fornire un sostegno economico. Del quale però ad oggi non è stato definito l’ammontare complessiv

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author