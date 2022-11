Condividi su...

Foggia – Emergenza rifiuti: non c’era alcuna criticità negli impianti ne’ in quello di trattamento meccanico biologico (TMB) ne’ in quello relativo alla produzione di combustibile solido secondario (CSS). La Prefettura del capoluogo dauno prende in mano la situazione e fa chiarezza.

Antonella D'Avola Ogni parola ha conseguenze. Ogni silenzio anche. Non conosco altro modo per svolgere la mia professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. See author's posts