Emergenza rifiuti in Puglia, FI: “Emiliano e Triggiani si dimettano”

«Troviamo a dir poco imbarazzanti le dichiarazioni dell’assessore Triggiani sull’emergenza rifiuti: forse dimentica che la maggioranza di cui fa parte governa la Regione da vent’anni, senza mai essere riuscita a chiudere il ciclo dei rifiuti». A dichiararlo in una nota congiunta sono i consiglieri regionali di Forza Italia, che criticano duramente la gestione del settore ambientale da parte della giunta Emiliano.

«È gravissimo che l’assessore di riferimento affermi candidamente che senza la delibera di febbraio avremmo avuto rifiuti per strada – aggiungono -. Si tratta di un’ammissione di fallimento, ancorché onesta, che però non può bastare».

I consiglieri azzurri sottolineano come la raccolta differenziata in Puglia non decolli, gli impianti pubblici siano inesistenti e a ogni proposta si risponda con dei ‘no’ senza alternative. «Il risultato? Tariffe sempre più alte per i cittadini, discariche sature e nuove da aprire, con il concreto rischio di rifiuti per strada».

Forza Italia punta il dito anche contro i continui progetti di ampliamento delle discariche già esistenti: «Si pensa solo a rincorrere l’emergenza senza mai risolverla, mettendo a dura prova, dal punto di vista ambientale e sanitario, interi territori».

Il duro affondo si conclude con un appello: «Di fronte a un fallimento di questa portata, la giunta Emiliano non può fare spallucce. Dovrebbero chiedere scusa ai cittadini e, per senso di responsabilità, dimettersi».

