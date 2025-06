Emergenza rifiuti abbandonati, ma le foto trappole funzionano

FRANCAVILLA FONTANA – Emergenza rifiuti abbandonati tra le campagne di Francavilla Fontana: aumentano i controlli e pure le denunce grazie alle foto trappole e ai controlli della polizia locale

Rifiuti abbandonati, numeri delle denunce

A Francavilla Fontana sono oltre 150 le persone identificate e multate nel 2025 per abbandono di rifiuti e oltre 27 le denunce già inoltrate alla procura della repubblica di Brindisi, che si aggiungono agli ulteriori 93 verbali elevati negli ultimi 2 mesi del 2024.

In una nota, “la polizia locale di Francavilla Fontana, coordinata dalla Comandante Valeria Sabatelli, dichiara guerra all’abbandono illecito di rifiuti e con l’aiuto delle foto trappole intensifica la sorveglianza per tutelare il territorio e preservarne la bellezza naturale e paesaggistica. I numeri evidenziano un impegno costante nell’affrontare il fenomeno in maniera capillare su tutto il territorio con la costituzione di un apposito pool che si occupa unicamente di illeciti ambientali. Numeri – spiegano dal comando – destinati ad aumentare vertiginosamente nei prossimi mesi”

