11 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Emergenza incendi anche nel tarantino

Marzia Baldari 11 Agosto 2025
centered image

TARANTO: Continua l’emergenza roghi: solo nella provincia di Taranto sono stati registrati 127 incendi da giugno a luglio. Ma i numeri continuano a salire. L’ultimo incendio ieri a Grottaglie.

About Author

Marzia Baldari

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Mottola, grave incidente stradale sulla Statale 100: tre feriti

11 Agosto 2025 Massimo Todaro

Sava, esplosione bombola: voleva prendere un caffè

11 Agosto 2025 Marzia Baldari

La nuova tendenza: cocktail senza alcol, per guidare in sicurezza

11 Agosto 2025 Ottavio Cristofaro

Incidente stradale a Moliterno, morta una donna di 57 anni

11 Agosto 2025 Francesco Cutro

Taranto, eccezionale serata conclusiva del Beer Fest con Patrizia Conte

11 Agosto 2025 Leo Spalluto

Bari, rissa con pietre al Centro di Permanenza e Rimpatrio

11 Agosto 2025 Antonella Fazio

potrebbe interessarti anche

Emergenza incendi anche nel tarantino

11 Agosto 2025 Marzia Baldari

Mottola, grave incidente stradale sulla Statale 100: tre feriti

11 Agosto 2025 Massimo Todaro

Sava, esplosione bombola: voleva prendere un caffè

11 Agosto 2025 Marzia Baldari

Bari, auto in sosta su viale Ferrari paralizzano il traffico per l’Aeroporto

11 Agosto 2025 Antonella Fazio