Emergenza incendi anche nel tarantino

TARANTO: Continua l'emergenza roghi: solo nella provincia di Taranto sono stati registrati 127 incendi da giugno a luglio. Ma i numeri continuano a salire. L'ultimo incendio ieri a Grottaglie.
