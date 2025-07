Emergenza idrica nel Tarantino: solidarietà Basilicata-Puglia

Emergenza idrica nel Tarantino a causa del mancato completamento dei lavori alla diga di San Giuliano. La situazione, che ha sollevato l’allarme tra le organizzazioni agricole per le gravi difficoltà denunciate dagli operatori del settore, è stata al centro di un vertice istituzionale convocato questa mattina in Prefettura dal prefetto di Taranto, Paola Dessì. Alla riunione ha partecipato anche l’assessore regionale all’Agricoltura della Basilicata, Carmine Cicala. In attesa del completamento dei lavori della diga di San Giuliano che servirà la zona, la Regione Basilicata ha messo a disposizione le risorse idriche non utilizzate per sopperire alla grave carenza di acqua: “Nel rispetto del principio di solidarietà tra territori – ha spiegato l’assessore Cicala a margine dell’incontro – la Basilicata è pronta a sostenere la Puglia nella gestione dell’attuale crisi idrica, attraverso un meccanismo di compensazione tra schemi idrici che sarà formalizzato nei prossimi giorni, con la proposta tecnica e con la necessaria approvazione da parte della Segreteria del Tavolo tecnico dell’Accordo di Programma.

Una scelta – ha evidenziato Cicala – che non penalizza in alcun modo la Basilicata né il suo comparto agricolo, anch’esso duramente colpito dalla siccità, ma che si fonda su una ripartizione equilibrata ed una compensazione della risorsa idrica su altri schemi delle risorse effettivamente disponibili. Un gesto concreto di cooperazione tra Regioni – ha concluso l’assessore – che guarda alla tutela di tutte le comunità coinvolte, nel rispetto delle esigenze e della dignità degli agricoltori lucani e pugliesi”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author