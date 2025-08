Emergenza idrica nel Foggiano: consigliere Tutolo in sciopero della fame

È iniziato oggi (martedì 5 agosto) lo sciopero della fame del consigliere regionale Antonio Tutolo, capogruppo del movimento Per la Puglia, che ha anche avviato un presidio permanente davanti alla Prefettura di Foggia per sollecitare chiarimenti ufficiali sul finanziamento della condotta del Liscione, infrastruttura considerata strategica per la sicurezza idrica della provincia.

In una lettera inviata al prefetto Paolo Giovanni Grieco, Tutolo ha posto una domanda diretta: “Il finanziamento per la condotta del Liscione è stato stanziato oppure no?”. Il consigliere ha spiegato che la sua è una forma di protesta estrema, ma necessaria, per rompere il silenzio istituzionale su un’opera che, a suo dire, coinvolge direttamente la vita dei cittadini.

“I cittadini della provincia di Foggia meritano trasparenza – ha dichiarato -. Non possiamo più tollerare silenzi o rinvii su un tema che incide sulla qualità della vita e sulla sicurezza del territorio”.

Il presidio proseguirà fino a quando non arriveranno risposte chiare da parte del Governo. “Questo sciopero è il mio modo per dire che non possiamo più aspettare”, ha spiegato Tutolo lanciando anche un appello ai rappresentanti politici di tutti i livelli istituzionali affinché si uniscano a quella che ha definito “una battaglia di dignità per il territorio”.

“Non è una protesta contro qualcuno, ma la difesa dei diritti di una comunità. Se altri non condividono questo impegno, allora spieghino pubblicamente in che modo intendono rappresentare chi li ha eletti”, ha concluso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts