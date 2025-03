Emergenza idrica in Puglia, Scalera: “Situazione sempre più grave”

“L’emergenza acqua in Puglia si aggrava giorno dopo giorno, servono azioni immediate per evitare un’estate a corto di risorse idriche”. È l’allarme lanciato dal consigliere regionale Antonio Paolo Scalera di La Puglia Domani (LPD) durante la seduta del consiglio regionale, dove si è discusso della grave crisi idrica che sta colpendo la regione.

Allarme siccità: numeri preoccupanti

Le precipitazioni di inizio anno non hanno risolto i problemi: il deficit idrico segna -65% rispetto al 2024, con una perdita di oltre 83 milioni di metri cubi d’acqua in soli dodici mesi. Gli invasi principali sono in riserva e nelle dighe lucane mancano 130 milioni di metri cubi. Le aree più colpite sono quelle del versante occidentale della provincia di Taranto, in particolare i comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, Mottola, Palagianello, Palagiano e Massafra.

Le richieste di Scalera: investimenti e nuove fonti idriche

Scalera chiede alla Regione Puglia interventi concreti, tra cui manutenzione delle infrastrutture idriche, incentivi per il riutilizzo delle acque reflue e misure di risparmio idrico. Propone inoltre di rendere fruibili fonti idriche alternative, come il Tara, il Bradano e i pozzi inutilizzati, oltre a inserire le acque reflue nelle reti consortili esistenti.

Agricoltura in difficoltà e mozione in Consiglio

La crisi sta mettendo in ginocchio le imprese agricole, già provate dall’estate scorsa. Scalera ha inoltre sollecitato la sospensione del tributo 630 e l’annullamento delle procedure di riscossione coatte, chiedendo che la sua mozione venga discussa il 1° aprile. “Speriamo non sia un pesce d’aprile per gli agricoltori, perché le cartelle continuano ad arrivare”, ha concluso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author