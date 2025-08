Emergenza idrica, Barone (M5S) al presidio con Tutolo a Foggia

La consigliera regionale: “Serve chiarezza sui fondi per la condotta del Liscione”

Rosa Barone, consigliera regionale del M5S, nella mattinata di martedì 5 agosto si è recata al presidio permanente organizzato dal consigliere regionale Antonio Tutolo, davanti alla Prefettura di Foggia, per sostenere la richiesta di chiarezza sui fondi destinati alla realizzazione della condotta del Liscione.

“Ho raccolto l’appello del consigliere Tutolo a tutte le forze politiche perché parliamo di una questione di vitale importanza per la Capitanata, dove l’emergenza idrica sta mettendo in difficoltà cittadini e agricoltori”, ha dichiarato.

Barone ha ribadito l’urgenza di avere conferme sui finanziamenti annunciati il 18 luglio e ha sottolineato come la crisi idrica in corso rappresenti una minaccia concreta per un territorio fortemente vocato all’agricoltura.

“L’acqua è un bene fondamentale e non possiamo non ascoltare il grido d’allarme che proviene dal comparto agricolo – ha aggiunto -. Non è una battaglia di partito, ma un impegno trasversale che deve vedere tutte le istituzioni unite per il bene del territorio”.

La consigliera ha auspicato risposte rapide da parte del Governo e ha confermato il sostegno del M5S alla mobilitazione avviata da Tutolo.

