27 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Carmine Tutolo e Rosa Barone

Emergenza idrica, Barone e Tutolo: “Dati certi su fondi per condotta Liscione”

Antonella D'Avola 27 Agosto 2025
La realizzazione della condotta del Liscione, infrastruttura strategica per portare acqua dal Molise alla Puglia, resta avvolta da dubbi e incertezze sui finanziamenti. Dopo settimane di annunci sullo stanziamento dei fondi, i consiglieri regionali Rosa Barone (M5S) e Antonio Tutolo (PlP) hanno chiesto un’audizione urgente in Commissione Emergenza Idrica per ottenere dati chiari e verificabili.

Secondo i due esponenti, infatti, non vi sarebbe ancora traccia dei 190 milioni di euro necessari per l’opera, a cui andrebbero aggiunti ulteriori 20 milioni segnalati dal commissario straordinario per l’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua. Lo stesso commissario ha definito l’intervento “strategico per il Mezzogiorno”, mentre il sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra ha assicurato che il Governo è già al lavoro per reperire le risorse.

Barone e Tutolo hanno chiesto che vengano convocati in Commissione lo stesso Dell’Acqua, La Pietra, la senatrice Anna Maria Fallucchi e il capo di Gabinetto della Regione Puglia Giuseppe Catalano, al fine di avere un quadro dettagliato della situazione.

“Non si può andare avanti con un continuo balletto di cifre e tempi incerti – hanno dichiarato –. È necessario un cronoprogramma preciso, con i relativi capitoli di spesa, per dare risposte concrete ai cittadini e agli agricoltori, già duramente colpiti dalla siccità. L’obiettivo non è fare polemica, ma ottenere certezze sul futuro del nostro territorio”.

L’opera, attesa da quasi 25 anni, resta dunque al centro del dibattito politico e istituzionale, mentre l’agricoltura pugliese continua a fare i conti con una crisi idrica senza precedenti.

