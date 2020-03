Emergenza Coronavirus | La famiglia Filograna mette a disposizione 100mila euro

Condividi

Antonio Filograna Sergio, patron del Casarano Calcio e della squadra di volley della città salentina ha messi a disposizione la somma di centomila euro per rafforzare di 3 unità il reparto di terapia intensiva dell’ospedale civile “Ferrari” di Casarano. Con una lettera indirizzata alla direzione generale dell’Asl di Lecce l’azienda salentina ha voluto mostrare la sua presenza in un momento così difficile per la nostra Regione e per l’Italia che sta affrontando la più grande emergenza sanitaria del dopoguerra.