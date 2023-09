Emergenza cinghiali: Regione Puglia crea task force di esperti

Per arginare l’emergenza cinghiali in Puglia, con diverse aree urbane ormai costrette a conviverci, la giunta pugliese oggi ha proceduto alla nomina di una task force. Si tratta di un gruppo di coordinamento regionale per il controllo numerico dei cinghiali di cui faranno parte l’assessore regionale all’Agricoltura; il dirigente della sezione competente in materia faunistico-venatoria; un rappresentante del comitato tecnico faunistico-venatorio regionale nella persona dell’avvocato Giuseppe Minervini; un rappresentante dell’osservatorio faunistico regionale nella persona del dottor Lorenzo Gaudiano; un esperto di comprovata esperienza scientifica in materia faunistica nella persona del professore Laurence Jemmett; un rappresentante della sezione Vigilanza ambientale regionale nella persona di Antonio Sancesario.

