Foggia – Le carceri italiane, e in particolar modo quelle pugliesi, versano in condizioni davvero drammatiche per via delle numerose problematiche che affliggono le strutture, dalle continue aggressioni nei confronti dei poliziotti penitenziari e dei detenuti più deboli, che sono aumentare del 1300%, al disagio carcerario che ha portato al massimo storico i suicidi dal 2000 ad oggi.