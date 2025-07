Emergenza caldo, rider sotto i 38 gradi: scattano controlli straordinari

Lavoravano sotto temperature comprese tra i 34 e i 38 gradi i 105 rider controllati il 4 luglio scorso a Milano, Bologna, Firenze e Roma nell’ambito di una vigilanza straordinaria coordinata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro.

L’operazione è stata disposta nel quadro delle direttive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in attuazione del recente Protocollo quadro per la gestione del rischio climatico nei luoghi di lavoro, firmato con le parti sociali.

L’attività ha riguardato in particolare il settore del food delivery, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente – tra cui il D.Lgs. 81/2008 – per i lavoratori esposti al cosiddetto “rischio calore”.

Tutti i rider sottoposti a controllo risultavano operare in condizioni climatiche estreme. Sono quindi in corso accertamenti per verificare se i datori di lavoro abbiano adottato misure idonee di prevenzione e protezione, anche in base alle ordinanze regionali o comunali.

Nel corso dell’ispezione sono emerse anche anomalie relative ai bonus annunciati da alcune aziende del settore, legati alle temperature registrate: 2% di maggiorazione tra 32 e 36 gradi, 4% tra 36 e 40, 8% oltre i 40. Tali incentivi, successivamente sospesi, risultavano però ancora comunicati attivamente via email a 62 rider, mentre la notifica della sospensione non era stata ricevuta.

L’operazione ha inoltre portato alla luce due casi di cessione di account, prassi che rientra tra le forme di caporalato digitale. Tale meccanismo prevede che una persona registri un profilo su una piattaforma di delivery, spesso con documenti falsi, e lo ceda a un altro lavoratore, trattenendo una parte del compenso. Gli approfondimenti su questi episodi sono tuttora in corso.

