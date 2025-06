Emergenza caldo, cresce la pressione sui Pronto soccorso

Allerta per anziani e persone fragili: il Simeu parla di fenomeno ancora sotto controllo, ma in aumento

Con l’aumento delle temperature e le città contrassegnate dai bollini rossi, si registra un progressivo incremento degli accessi ai Pronto soccorso. A lanciare l’allarme è Mario Guarino, vicepresidente della Società Italiana di Medicina di Emergenza-Urgenza (Simeu), che parla di un fenomeno ancora sotto controllo, ma in crescita, con particolare riguardo per le fasce più deboli della popolazione.

“Le alte temperature, associate a tassi elevati di umidità in molte aree urbane, stanno determinando un aumento di accessi nei Pronto soccorso” – ha spiegato Guarino – “in particolare da parte di anziani, pazienti con patologie croniche e oncologici. I sintomi più frequenti sono disidratazione, colpi di calore e forte astenia”.

Tra i soggetti più vulnerabili ci sono soprattutto gli anziani, che tendono a percepire meno lo stimolo della sete, e i malati oncologici, spesso con difficoltà ad assumere liquidi in modo adeguato. Per far fronte a questi casi, in diverse città è stato attivato il cosiddetto “Percorso calore”, un protocollo mirato a riconoscere tempestivamente i sintomi da ipertermia.

In alcuni presidi ospedalieri, inoltre, è stato introdotto l’uso delle barelle-doccia, strumenti che permettono di raffreddare rapidamente i pazienti sospetti di colpo di calore attraverso il lavaggio e la reidratazione immediata.

Ma il fenomeno, secondo Simeu, non riguarda solo la salute. “L’emergenza caldo è strettamente legata anche alle condizioni economiche: anziani soli e persone senza fissa dimora sono le categorie più esposte, e rappresentano una parte significativa degli accessi in questi giorni” – ha sottolineato Guarino.

L’invito, rivolto anche alle istituzioni locali, è quello di intensificare le misure preventive e di protezione per le fasce più fragili della popolazione, anche attraverso campagne di informazione, assistenza domiciliare e attivazione dei servizi sociali nei quartieri a rischio.

