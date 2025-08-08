Emergenza blatte, c’è l’ordinanza: obblighi e sanzioni, monta la protesta

MANDURIA: Il comune di Manduria emana un’ordinanza a tutti i cittadini, agli amministratori di condomini e ai proprietari di fabbricati per la deblattizzazione. Condividi su… Facebook Whatsapp Telegram Email About Author Marzia Baldari See author's posts Continue Reading Previous Ferrandina: si cerca uno dei responsabili dell’accoltellamento di due uomini potrebbe interessarti anche Ferrandina: si cerca uno dei responsabili dell’accoltellamento di due uomini 8 Agosto 2025 Giuseppe Cutro Lagonegro: sequestrati beni per oltre 600 mila euro per crediti d’imposta inesistenti 8 Agosto 2025 Giuseppe Cutro Lecce: più controlli dopo atti vandalici in villa comunale 8 Agosto 2025 Anna Saponaro Barletta, Cannito contro Saviano e Gomorra: la risposta di Libera 8 Agosto 2025 Antonio Gargano Femminicidio a Foggia, lutto cittadino nel giorno dei funerali 8 Agosto 2025 Antonella Fazio Agguato a Corato, contestata l’aggravante mafiosa 8 Agosto 2025 Antonella Fazio
potrebbe interessarti anche
Ferrandina: si cerca uno dei responsabili dell’accoltellamento di due uomini
Lagonegro: sequestrati beni per oltre 600 mila euro per crediti d’imposta inesistenti
Lecce: più controlli dopo atti vandalici in villa comunale
Barletta, Cannito contro Saviano e Gomorra: la risposta di Libera
Femminicidio a Foggia, lutto cittadino nel giorno dei funerali
Agguato a Corato, contestata l’aggravante mafiosa