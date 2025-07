Emergenza 118 nel Vulture Melfese: FIALS chiede un potenziamento immediato

La Segretaria regionale della FIALS Basilicata, Luciana Bellitti, ha lanciato un allarme riguardo alla grave situazione del servizio 118 nella regione. Secondo Bellitti, le recenti chiusure di postazioni strategiche e le crescenti difficoltà operative stanno mettendo a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini lucani.

In un contesto già complesso, il comprensorio del Vulture Melfese è particolarmente colpito. Qui, attualmente, è presente soltanto un’ambulanza, identificata come Mike 3, per servire un’area vasta e densamente popolata. Le carenze di personale e le criticità logistiche rendono quasi impossibile garantire un servizio di emergenza adeguato. Bellitti ha sottolineato che tali condizioni espongono non solo i cittadini, ma anche gli operatori sanitari a rischi inaccettabili.

Le chiusure delle postazioni, che si sono verificate in diverse aree, hanno compromesso l’efficienza e l’equità del servizio, specialmente nelle zone più periferiche. “La progressiva riduzione della rete operativa è un segnale allarmante che non può essere ignorato,” ha affermato la segretaria. Questo fenomeno diminuisce notevolmente la capacità di risposta in situazioni di emergenza e contribuisce anche a una crescente sfiducia nei confronti del sistema sanitario regionale.

Un aspetto da non sottovalutare è il riconoscimento ricevuto dal servizio 118 lucano da parte dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Agenas), che lo ha definito un’eccellenza del sistema sanitario regionale. Questo riconoscimento, secondo Bellitti, impone una responsabilità a tutti i livelli: è necessario rispettare e tutelare questa eccellenza, potenziandola attraverso risorse adeguate e scelte strategiche.

L’appello della FIALS Basilicata si inserisce in un contesto più ampio di discussione sulla gestione della sanità in regione. La pandemia ha messo in evidenza le fragilità del sistema sanitario, ma ora è il momento di agire per garantire che i cittadini possano ricevere le cure necessarie in modo tempestivo ed efficace.

Le autorità sanitarie locali sono ora chiamate a rispondere a questa situazione critica, avviando un dialogo costruttivo con i rappresentanti del settore e investendo in un potenziamento reale del servizio 118. Solo così sarà possibile garantire una risposta adeguata alle emergenze e tutelare la salute dei cittadini lucani.

