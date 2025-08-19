Emergenza 118 Capitanata: “Aumentare paga a medici garantendo tutele”

“Senza azioni concrete il sistema rischia di esplodere e i cittadini resteranno soli: la Regione intervenga”

Il Comitato Permanente per la Salvaguardia della Salute dei Cittadini dell’Alto Tavoliere della Puglia lancia un nuovo allarme sulla grave carenza di personale medico nel comparto Emergenza Urgenza Territoriale. Una situazione che, secondo il Comitato, rischia di far collassare il sistema 118, già in difficoltà da tempo.

Il documento richiama innanzitutto la Determinazione della Regione Puglia n. 310 del 18 giugno 2025, che prevede un bando per le postazioni scoperte di emergenza sanitaria territoriale, ma che non è stato ancora pubblicato sul BURP. Senza la pubblicazione ufficiale, infatti, i medici non possono candidarsi. Il Comitato chiede un intervento immediato, ricordando che già a novembre 2024 era stata sollecitata un’azione all’assessore Raffaele Piemontese.

Tra le proposte avanzate vi è l’aumento della paga oraria da 24 a 50 euro lordi per i medici convenzionati, da applicare a tutto l’anno e non solo in emergenza. La misura, sostiene il Comitato, renderebbe più attrattivo il servizio nelle ambulanze e nei Punti di Primo Intervento di Torremaggiore, Vieste, Vico del Gargano, Monte Sant’Angelo e San Marco in Lamis, evitando ulteriori scoperture.

Il Comitato chiede inoltre nuove tutele contrattuali per i professionisti, come il riconoscimento della malattia e uno scudo penale con tutela legale, condizioni ritenute indispensabili per garantire serenità e sicurezza nell’attività quotidiana.

Un altro punto riguarda la necessità di potenziare le postazioni mobili MIKE con medico a bordo, pilastro del sistema 118 sin dal 2002. Un loro eventuale ridimensionamento, avverte il Comitato, sarebbe un “passo indietro inaccettabile”.

Viene richiesto anche di estendere all’intera provincia di Foggia i benefici economici già riconosciuti alle Isole Tremiti, considerate zona disagiata. Incrementare la retribuzione oraria potrebbe infatti incentivare i professionisti a coprire le 72 posizioni vacanti oggi presenti in Capitanata.

La situazione appare critica in diverse aree: nell’Area 6 mancano medici a Torremaggiore, Lesina, San Severo e Serracapriola; nell’Area 1 a Lucera e Volturino; nell’Area 7 a Cagnano Varano e San Nicandro Garganico; nell’Area 8 a Rodi Garganico e Vico del Gargano; nell’Area 9 a Peschici e Vieste; nell’Area 10 a Manfredonia e Monte Sant’Angelo.

Particolare preoccupazione per la PFM di Torremaggiore, che dall’inizio del 2025 ha già registrato oltre 4.000 prestazioni, ma è coperta da soli due medici, a fronte di una pianta organica di cinque. Uno di essi andrà in pensione entro il primo trimestre 2026, con il rischio concreto di soppressione della postazione.

“Se non ci sarà una rivisitazione seria e immediata, il delicato Servizio Emergenza Urgenza esploderà e i cittadini resteranno allo sbando. Non c’è più tempo da perdere”, conclude il Comitato Permanente per la Salvaguardia della Salute dei Cittadini dell’Alto Tavoliere della Puglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts