Emergenza 118 a Lecce, USB denuncia gravi carenze e ritardi

Il sindacato: “Ambulanze senza medici e ferme per ore nei Pronto soccorso con pazienti a bordo: assunzioni e investimenti per evitare il collasso”

L’USB Lecce ha denunciato gravi criticità nel Servizio di Urgenza Sanitaria 118 della ASL Lecce e di Sanitaservice, durante un’audizione tenutasi in Commissione Sanità del Consiglio regionale pugliese. All’incontro hanno preso parte, tra gli altri, Mauro Vizzino, presidente della III Commissione, i consiglieri regionali Renato Perrini e Saverio Congedo, la direttrice del SEUS 118 Giannoccaro, il dirigente regionale Nicastro e l’amministratore di Sanitaservice Massaro. Per USB erano presenti Gianni Palazzo e Marcello Gabrieli.

Al centro dell’intervento sindacale, l’inadempimento della delibera regionale del 2016, che prevedeva l’attivazione di quattro nuove postazioni con ambulanza e due con automedica nella provincia di Lecce, mai concretamente attivate nonostante gli anni trascorsi.

USB ha inoltre criticato duramente l’ultima circolare del Centro Operativo 118, che prevede – in casi eccezionali – l’impiego di mezzi con il solo autista-soccorritore a bordo. Una modalità definita “pericolosa e inaccettabile”, poiché comprometterebbe la qualità e la sicurezza degli interventi di emergenza. La direttrice Giannoccaro ha giustificato questa impostazione con la necessità di maggiore flessibilità per far fronte alla grave carenza di medici. Il dirigente regionale Nicastro ha assicurato un approfondimento sull’effettiva applicazione della delibera 2016 e ha annunciato una riorganizzazione complessiva del sistema.

Tra le criticità evidenziate anche i frequenti ritardi nei Pronto Soccorso, dove i mezzi restano bloccati per ore con i pazienti a bordo, ritardando il ritorno in operatività delle ambulanze.

USB ha infine riportato quanto appreso nel primo tavolo di confronto dell’8 luglio scorso con ASL e Sanitaservice, ovvero che il premio Covid 2020 non può essere erogato agli autisti-soccorritori, all’epoca in servizio presso ditte e associazioni esterne. Una posizione contestata dal sindacato, che ha ricordato come la Centrale operativa richiedesse regolarmente l’invio dei turni mensili, con indicazione del personale a bordo.

Al termine dell’audizione, Nicastro ha garantito una risposta formale alla ASL di Lecce sulle postazioni mai attivate. “Non si può parlare di riorganizzazione senza garantire risorse e tutele”, ha ribadito USB, che chiede assunzioni, investimenti e piena applicazione delle norme. La vertenza sarà discussa nei prossimi giorni presso la Prefettura di Lecce.

