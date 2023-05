BRINDISI – Non solo il capoluogo: i risultati degli altri 7 comuni chiamati al voto in provincia di Brindisi. Dopo lo spoglio, sono sei i sindaci eletti, servirà il ballottaggio per assegnare la fascia tricolore a Carovigno. A San Pietro Vernotico, la prima sindaca donna per appena 8 preferenze. Le voci dei protagonisti.

