Elezioni Triggiano, Battista: “Non ci aspettavamo un risultato così determinante”

In cima alle proiezioni degli exit poll per la carica di sindaco a Triggiano figura Mauro Battista, sostenuto da Più Valore per Triggiano, Siamo Triggiano, Insieme per il Futuro di Triggiano, Per Triggiano e Meglio Battista. Secondo i dati attuali, Battista dovrà affrontare il ballottaggio con Giuseppe Toscano: “Siamo contenti per il risultato che fa pensare ad un cambiamento per Triggiano”, ha dichiarato Battista: “Non ho rappresentanze politiche alle spalle e i triggianesi mi hanno dato una possibilità. Ringrazio tutti per questo grandissimo risultato, ce lo aspettavamo ma non così determinante. Sono davvero contento, dobbiamo continuare a lavorare. Probabilmente i cittadini hanno apprezzato il nostro programma che vuole rendere Triggiano una città nuova e moderna. Siamo pronti a partecipare al ballottaggio con serietà, umiltà e impegno. I triggianesi hanno capito che conosco la macchina amministrativa e posso dare risposte ai loro problemi”.

