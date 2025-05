Elezioni Taviano, il neo sindaco Pellegrino: “Premiata la voglia di mettere un punto ad una fase critica per la città”

Entusiasmo e felicità trapelano dalle parole di Francesco Pellegrino, neo eletto sindaco di Taviano con la lista Radici e Futuro, ai microfoni di Antenna Sud: “È stata una vittoria entusiasmante ed esaltante nella sua difficoltà. Credo che il nostro modello sia stato premiato dalla città per la volontà di mettere un punto ad una fase critica di Taviano. Non è stata solo una crisi amministrativa ma anche strutturale. Il nostro modello ha cercato di coniugare alcuni elementi di esperienza con diversi giovani. La sintesi è stata vincente. Siamo partiti in 16 e finiremo in 16, anche chi non è stato premiato come gli altri rimarrà accanto a noi. Abbiamo tantissimo da fare e credo che questo blocco debba essere il vero seme da piantare per un ricambio generazionale e culturale di questa città”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author