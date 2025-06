Elezioni, Taranto: vince il mare, affluenza al 22% alle 19

TARANTO – Cala nettamente l’affluenza alle urne a Taranto. Soltanto il 22,18% degli aventi diritto si è recato alle urne alle 19 di domenica. Un dato sicuramente al di sotto delle aspettative anche in relazione alla tipologia di elezioni, le amministrative sono quelle in cui, solitamente, i cittadini si esprimono di più. Ben 10 punti in percentuale in meno rispetto al primo turno dello scorso 25 maggio alla stessa ora, quando la percentuale fu del 32.25%.

Fa addirittura peggio Massafra che segna un calo di circa 16 punti in percentuale, alle 19 di domenica 8 giugno ha fatto registrare il 25,39% rispetto al 41,32% di due settimane fa.

