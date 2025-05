Elezioni Taranto, Tacente: “Siamo noi il vero cambiamento”

Il candidato alla carica di sindaco di Taranto, Francesco Tacente, ha commentato così il primo turno delle elezioni amministrative e il ballottaggio con Bitetti che si prospetta all’orizzonte: “È stata una campagna elettorale incentrata sulla partecipazione e sul confronto. Ringrazio i cittadini, i candidati delle liste di ispirazione moderata. Il ballottaggio non è il secondo tempo di una partita ma un’altra elezione. Si profila un ballottaggio con Bitetti, saluto e ringrazio gli altri candidati per la correttezza con cui ci siamo confrontati. Uno dei motivi per cui ho accettato la candidatura, oltre all’amore che nutro per Taranto, è che il candidato del centrosinistra non può dirsi un candidato di cambiamento dopo 25 anni di politica. Il vero cambiamento siamo noi, apriamo le braccia a tutti coloro che si vogliono confrontare sui temi. Abbiamo un’interlocuzione privilegiata con il centrodestra. Non c’è ancora nessun tipo di accordo, aspettiamo la chiusura dei seggi. Da parte nostra c’è la volontà di accogliere tutti a braccia aperte. In questo ballottaggio ci impegneremo a convincere coloro i quali non ci hanno dato fiducia ma anche il 44% che non si è recato alle urne. Bisogna cambiare il volto di questa città con un volto nuovo. Con i cittadini ci sarà un rapporto di collaborazione e di fiducia”.

Ai microfoni di Antenna Sud, Tacente si è soffermato sul possibile sostegno del candidato sindaco del centrodestra Luca Lazzaro, giunto terzo nella prima tornata elettorale: “Da parte mia c’è la massima accoglienza ad un confronto sui contenuti politici per la costruzione di un’alternativa al centrosinistra. Bitetti ha avuto la sua opportunità, ora tocca a noi migliorare la realtà in cui viviamo. Aspettiamo la chiusura dei seggi per compiere le nostre valutazioni. Il candidato Lazzaro è un amico e sarà sicuramente un’interlocuzione privilegiata”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author