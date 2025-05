Elezioni Taranto, Maiorano (FdI): “Nessuna trattativa con Tacente”

A Taranto resta aperta la corsa a due tra Bitetti e Tacente per la carica a sindaco della città ionica. Più defilato il nome del centrodestra, Luca Lazzaro. Raggiunto da Antenna Sud, l’onorevole Giovanni Maiorano, in quota Fratelli d’Italia, ha analizzato i recenti exit poll: “C’è ancora tempo, la partita non è chiusa. Va preso atto che i dati ci danno al terzo posto, rispettiamo il voto degli elettori perché è sacrosanto. La mancanza nella lista della Lega può aver influito, ma è ancora presto per un’analisi del voto dettagliata”.

”Al di là del risultato finale, abbiamo presentato il candidato migliore. Abbiamo fatto una campagna elettorale in cui Lazzaro non ha raccontato favole ma ciò che ci saremmo impegnati a fare. Eravamo liberi di guardare i cittadini negli occhi, senza nasconderci o giustificare le nostre scelte. Eravamo consapevoli di intraprendere una strada dura ma era quella che si avvicinava di più a noi”.

Maiorano ha inoltre smentito voci inerenti una trattativa per l’apparentamento con Tacente in caso di ballottaggio: “Non mi risultano accordi già siglati, non abbiamo parlato di apparentamenti. Vedremo cosa accadrà. Non chiudiamo le porte a nessuno ma non ci sono trattative in corso. Faremo delle valutazioni dopo la chiusura dei seggi”.

