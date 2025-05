Elezioni Taranto, l’onorevole Iaia (FdI): “Non ci scoraggiamo, persa la battaglia ma non la guerra”

“Avevamo la sensazione di insoddisfazione da parte della città, guidata dal PD ininterrottamente per 17 anni”. Così il deputato Dario Iaia, esponente di Fratelli d’Italia, si è espresso in merito agli exit poll che vedono il candidato del centrodestra a Taranto, Luca Lazzaro, al terzo posto alle spalle di Bitetti e Tacente: “Siamo ultimi in varie classifiche ma vedo che il centrosinistra raccoglie il 37%. Evidentemente amiamo essere ultimi. Forse la responsabilità è un po’ nostra per essere scesi in campo soltanto 40 giorni fa. Il 20%, però, è un grande risultato e un ottimo punto di partenza. Non ci scoraggiamo, abbiamo perso questa battaglia ma non è detto che perderemo la guerra”.

In merito ad un probabile accordo con la Lega in vista del ballottaggio, Iaia ha dichiarato: “Non mi pare che la Lega fosse presente sulla scheda. Ne parleremo a livello regionale e nazionale, faremo delle valutazioni. La nostra è una coalizione di centrodestra che ha fatto della trasparenza uno dei valori del gruppo. Andremo avanti in questa strada, se ci saranno le condizioni lo valuteremo”.

