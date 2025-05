Elezioni Taranto, Bitetti: “I dati ci danno la forza per andare avanti”

È tempo di tracciare un primo bilancio per i candidati alle elezioni amministrative di Taranto. Il candidato del centrosinistra, Piero Bitetti, ha commentato le proiezioni che lo vorrebbero in testa ma proiettato verso il ballottaggio: “Abbiamo trattato con rispetto i 5 Stelle e le altre forze politiche. Ad inizio campagna elettorale ho chiesto ai candidati un fair play e non credo che qualcuno possa dire che abbiamo offeso altre forze politiche. Parleremo con i 5 Stelle e capiremo cosa fare. I dati non sono una sorpresa, sono importanti e ci danno forza e coraggio per portare avanti con responsabilità la volontà popolare. Non è detto che i fronti comuni possano costituire la somma dei dati. Noi porteremo avanti le nostre tesi, la nostra campagna elettorale è stata chiara e netta. Saranno poi i cittadini a dover decidere. Secondo alcuni dati pare che Tacente sia in vantaggio su Lazzaro. Il nostro progetto politico va proprio in discontinuità con la precedente amministrazione che abbiamo voluto mandare a casa perché non ne condividevamo il metodo”.

Ai microfoni di Antenna Sud, Bitetti ha aggiunto: “I 5 Stelle appartengono al campo largo, ci sentiremo per capire alcuni punti programmatici. Sicuramente la questione relativa all’Aja è condivisibile, non guarda alla transizione ecologica dello stabilimento”.

