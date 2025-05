Elezioni Taranto, Angolano: “Sui temi non arretriamo di un centimetro”

Dopo la chiusura delle urne, è tempo dello spoglio dei seggi a Taranto, dove i candidati Piero Bitetti e Francesco Tacente sembrano correre verso il ballottaggio. Per Annagrazia Angolano, candidata del Movimento 5 Stelle, è tempo di tracciare un primo bilancio: “A differenza del passato, abbiamo cercato di portare la parte migliore affinché le loro competenze potessero essere messe a disposizione della politica. Un requisito essenziale per noi è stato quello dell’onestà, in questa campagna elettorale sono emerse notizie da brivido. Anche in questo siamo stati in controtendenza. Oggi fare politica in maniera sana e pulita è un gesto rivoluzionario e qui a Taranto stiamo già facendo la nostra rivoluzione. Venerdì alle 20:30 coinvolgeremo tutta la collettività nella nostra assemblea. Noi siamo coerenti, non ci chiudiamo in pochi in una stanza o lasciamo decidere a Bari. Qui decidiamo con i cittadini. Noi sui temi non arretriamo di un centimetro. Non c’è stata la possibilità di affrontarli perché c’era frenesia verso i nomi e verso i numeri. Eravamo ad una trattativa iniziale con delle forze ritenute progressiste con le quali pensavamo di aprire un dialogo. Qualcuno ha sottovalutato il nostro peso specifico e le strade si sono separate. Non abbiamo deciso di correre da soli ma con i cittadini”.

