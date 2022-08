Elezioni: Sasso ad Angiola, ‘Azione partito di voltagabbana’

“Ma Angiola chi? Quello che è ricordato solo per i cambi casacca? Si dimostra totalmente disinformato, del resto se fosse diverso non sarebbe approdato nel partito di Cassano, Stellato e Carfagna. Boccia a Bisceglie, quando si è candidato in consiglio comunale, è stato il più suffragato dell’intero centrosinistra rappresentando il Partito democratico anche in Comune. Ma Angiola forse non lo sa o non lo ricorda perché impegnato a passare da un partito all’altro”. Così Bartolo Sasso, segretario del Pd di Bisceglie.

Cosa aveva detto Angiola su Boccia: “Quanto ai voti, Boccia è l’ultimo che può dare consigli avendo sempre perso tutte le competizioni in cui si è presentato. Sin dalle primarie, che ha perso due volte contro Vendola. Se oggi è parlamentare deve ringraziare solo Matteo Renzi che lo inserì in un listino bloccato fuori da casa sua, a Bisceglie, dove non ha mai preso un voto”.