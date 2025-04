Elezioni Rsu

Giustizia, Unisalento, Cnr e Prefettura. A elezioni per le rappresentanze sindacali nel settore del pubblico, la Cgil di Lecce si rivela primo sindacato per le cosiddette funzioni centrali, ossia i posti di lavoro ministeriali. E poi cresce del 20 per cento nel settore della sanità. In Tribunale raddoppia i consensi, in Procura Generale raccoglie 4 Rsu su 5, in Corte d’Appello conferma i 5 seggi (su 10), nella Giustizia minorile è prima. Primato anche in Prefettura, Ufficio scolastico provinciale e Soprintendenza. Si conferma la crescita cominciata negli anni scorsi anche in Agenzia delle Entrate, Inps, Dogane, Tar, Mef e Motorizzazione civile.

Nella Asl di Lecce prosegue la crescita: elegge 16 delegati su 63.

Sostanziale tenuta nei numeri percentuali nel comparto delle Funzioni Locali: Cgil è presente in 77 amministrazioni, risultando prima forza di rappresentanza in 26 enti (tra questi nei Comuni di Copertino, Campi Salentina, Gallipoli, Trepuzzi), ma anche nelle aziende di servizi alle persone (Ispe di Lecce e Istituto Immacolata di Galatina).

