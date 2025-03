Elezioni RSU al Comune di Taranto: la CISL FP presenta i suoi candidati

La CISL Funzione Pubblica del Comune di Taranto ha ufficializzato la sua squadra di candidati per le elezioni RSU del 14, 15 e 16 aprile, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza sindacale e garantire la tutela dei diritti dei lavoratori.

La lista unisce esperienza e passione per il servizio pubblico ed è composta da professionisti determinati a portare avanti le istanze dei dipendenti comunali con trasparenza e impegno. I candidati della CISL FP sono: Fabio Ligonzo, Fabiana Cassone, Anna Pia Lisi, Carmela Stomeo, Rosanna Melidoni, Simona Spezzano, Franco Fanelli, Gianluca Scialpi, Danilo Tribbia e Alessio Fornari.

Ligonzo: “Rappresentanza significa azione concreta”

“Per noi, la rappresentanza sindacale non è solo una questione di numeri, ma di azione concreta,” dichiara Fabio Ligonzo, Segretario Aziendale della CISL FP del Comune di Taranto.

“Non basta essere presenti, bisogna fare la differenza. Il nostro impegno si traduce in ascolto attivo, determinazione e battaglie concrete per i diritti dei lavoratori”.

Il sindacato sottolinea l’importanza di un dialogo costruttivo con i lavoratori e con l’amministrazione: ascoltare le esigenze, discutere apertamente i problemi e trovare soluzioni condivise sono le basi del loro impegno quotidiano.

Il coraggio del cambiamento

Per la CISL FP, il cambiamento non deve essere visto con timore, ma come un’opportunità per innovare, migliorare le condizioni lavorative e rendere più efficiente la pubblica amministrazione.

“Abbiamo il dovere di tutelare i diritti di tutti, migliorare le condizioni di lavoro e contribuire a un ente più efficiente e giusto. Vogliamo un sindacato sempre presente, capace di incidere realmente sulle scelte che contano”.

L’appello ai lavoratori è chiaro: “Il 14, 15 e 16 aprile, scegliete la CISL FP. Scegliete un sindacato che mette al centro la persona e il valore del lavoro pubblico”.

