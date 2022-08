“La flat tax è solo una parte della coraggiosa e innovativa riforma fiscale che propongono Forza Italia e il centrodestra”. Lo ha dichiarato Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, intervenendo a ‘La Piazza’, organizzata a Ceglie Messapica da Affari Italiani.

”Vogliamo tagliare il cuneo fiscale in modo strutturale per lasciare più soldi nelle tasche dei cittadini e delle imprese che in questo modo potranno assumere di più. Proponiamo di tagliare subito l’Iva sui beni primari come pane, pasta e latte il cui costo, anche a causa dell’inflazione, ha subito degli aumenti sostanziosi”, conclude Licia Ronzulli.