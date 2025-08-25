25 Agosto 2025

Elezioni Regionali, per Maurizio Bruno “C’è spazio per tutti”

Michele Iurlaro 25 Agosto 2025
FRANCAVILLA FONTANA – Elezioni regionali e nodo Decaro: per il consigliere regionale uscente Maurizio Bruno “C’è spazio per tutti”, anche per Emiliano e Vendola. E invoca compattezza nel Partito Democratico 

