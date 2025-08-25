Elezioni Regionali, per Maurizio Bruno “C’è spazio per tutti”

FRANCAVILLA FONTANA – Elezioni regionali e nodo Decaro: per il consigliere regionale uscente Maurizio Bruno “C’è spazio per tutti”, anche per Emiliano e Vendola. E invoca compattezza nel Partito Democratico
FRANCAVILLA FONTANA – Elezioni regionali e nodo Decaro: per il consigliere regionale uscente Maurizio Bruno “C’è spazio per tutti”, anche per Emiliano e Vendola. E invoca compattezza nel Partito Democratico
potrebbe interessarti anche
Brindisi, meteo non ha aiutato agosto degli stabilimenti balneari
Ex Ilva, Urso: “La nuova AIA è la vera garanzia per Taranto e il Paese”
Regionali, Mazzotta (FI): «Il centrodestra difenderà la Puglia dall’infantilismo politico della sinistra»
Pregiudicato di Mesagne bloccato mentre tenta furto in hotel
Regionali, centrosinistra: cerino al Pd. Romito sprona la destra
San Donaci, incendio hangar aerei: due feriti, uno in codice rosso