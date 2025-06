Elezioni regionali a rischio rinvio, Fedriga porterà il caso al Governo

A chiedere lo slittamento è stato Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ma le posizioni sono divergenti

Massimiliano Fedriga, presidente della Conferenza delle Regioni, ha annunciato che si farà portavoce al Governo delle diverse posizioni emerse durante una seduta straordinaria sul possibile slittamento delle elezioni regionali previste per l’autunno 2025.

A sollevare la questione è stato Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, che ha formalmente richiesto un breve rinvio delle consultazioni elettorali per evitare il blocco di numerosi progetti strategici in fase avanzata.

Nella lettera indirizzata a Fedriga, De Luca ha citato interventi infrastrutturali in corso, tra cui la realizzazione di ospedali, Case di Comunità, la nuova sede regionale, opere nel settore ambientale e della mobilità, nonché importanti investimenti finanziati dal Pnrr, come l’invaso di Campolattaro nel Beneventano, per un valore stimato di 750 milioni di euro.

Il governatore ha evidenziato come l’interruzione dell’attuale legislatura a ridosso della scadenza finanziaria possa compromettere l’attuazione di tali progetti, oltre ad esporre la Regione al rischio di bilancio provvisorio.

Alla riunione, svoltasi in videoconferenza, hanno preso parte anche Eugenio Giani (Toscana), Francesco Roberti (Molise), Marco Marsilio (Abruzzo), oltre ad assessori delegati per le altre Regioni interessate. Il confronto, definito “leale” dai partecipanti, ha evidenziato posizioni divergenti, rispecchiando la varietà delle condizioni amministrative e politiche locali.

Nel dibattito è emersa anche una riflessione sul fatto che alcune Regioni, cinque anni fa, erano state costrette a posticipare il voto per via della pandemia, con il rischio che questo slittamento si ripresenti ciclicamente se non si interviene sul piano normativo. Un punto sottolineato anche da Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali, durante l’incontro.

Fedriga ha dichiarato che porterà al Governo le valutazioni raccolte, per una decisione che tenga conto sia delle esigenze operative delle Regioni che della coerenza istituzionale delle scadenze elettorali. Restano ora da comprendere tempi e modalità con cui l’esecutivo affronterà il tema.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author