E’ in sensibile calo (-11,07%) l’affluenza in Puglia rilevata alle ore 19.00 per le elezioni politiche rispetto al 2018: è andato alle urne il 42,59% degli elettori contro il 53,66% di quattro anni fa. La provincia più virtusa è quella di Lecce con il 45,08%, mentre quella di Foggia è fanalino di coda con il 38,76%. A Bari ha votato il 44,14%.