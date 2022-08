MONTEMESOLA – “Ho accettato di candidarmi alla Presidenza della Provincia di Taranto – dichiara Ignazio Punzi sindaco di Montemesola – perché sono certo di rappresentare un sentimento trasversale di impegno civile che travalica le singole appartenenze di bandiera e che, come già visto con altre esperienze , mette al centro dell azione politica il cittadino di tutti i Comuni della Provincia di Taranto” .

Sono le dichiarazioni di Ignazio Punzi. Il primo cittadino di Montemesola, è in corsa con Rinaldo Melucci per la presidenza dell ente di via Anfiteatro. In una nota che i sottoscrittori della lista “Area civica – Punzi Presidente ” e rivolta alla stampa, si legge : “Il lavoro di squadra, la condivisione di idee e progetti, in un ambito comune che, in armonia, riesca a coniugare le legittime aspirazioni di ogni Municipio tracciando un percorso di crescita capace di coinvolgere ogni singolo cittadino, con l obiettivo omogeneo di accelerare il miglioramento e l’evoluzione dell’intero territorio” . Questi, gli obiettivi della lista .

“Ho sempre pensato – prosegue Punzi- che alla guida dell ente provinciale dovesse esserci un sindaco diverso da quello del capoluogo, ed è stata un’altra delle motivazioni che mi hanno spinto ad accettare”.

La candidatura del sindaco Punzi, seppure giunta inaspettata avrebbe raccolto, secondo Area Civica , il consenso ed il favore di gran parte dei sindaci della Provincia che in lui, hanno raggiunto la sintesi di tutte le diverse istanze, affidando ad una figura non propriamente politica e politicizzata il compito di catalizzarle