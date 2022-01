Chi sarà secondo onorevoli e senatori il tredicesimo Presidente della Repubblica? Si è sollevato un coro di voci per spezzare una consuetudine tutta a favore degli uomini, ma sarà davvero così?

La redazione di AntennaSud è andata all’ombra dei Palazzi romani per chiedere a Clemente Mastella, Valeria Fedeli, Emma Bonino, Dario Stefàno, Eleonora Lezzi, Laura Boldrini e tanti altri chi vorrebbero vedere salire sul Colle o chi pensano conquisterà il Quirinale. Si intitola “Il Presidente secondo me” lo speciale che andrà in onda fino alla elezione del tredicesimo Presidente della Repubblica.

Nel frattempo, il più votato nel primo scrutinio è stato l’ex giudice della Corte Costituzionale, Paolo Maddalena, che vorrebbe abolire l’euro a favore di una moneta tutta italiana.

Ma, a sorpresa, è spuntato qualche voto goliardico per Amadeus, Bruno Vespa, Claudio Lotito, Alberto Angela, Alfonso Signorini, Giuseppe Cruciani, Mauro Corona e Claudio Sabelli Fioretti. Persino al fratello del giudice Borsellino, Salvatore. E fa capolino pure lo sport, col voto “conquistato” da Dino Zoff. Tra i politici voti per Berlusconi, Tajani, Bossi, Bersani, Cartabia e Mattarella.

E adesso? Si infittiscono i contatti tra le parti per superare l’impasse ma pare probabile che fino a giovedì 27 gennaio, ossia quando il quorum si abbasserà, non ci saranno novità e si ripeteranno le fumate nere. Ma si comincerà a fare sul serio dal quarto scrutinio di giovedì, quando la maggioranza necessaria per eleggere il presidente scenderà da 672 a 505 grandi elettori. Nel frattempo, buon ascolto delle interviste ai politici.